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Російська омбудсманка відзвітувала про вивезення українських дітей до РФ: більше 700 тисяч

Станіслав ПогоріловПонеділок, 31 липня 2023, 15:04
Російська омбудсманка відзвітувала про вивезення українських дітей до РФ: більше 700 тисяч
Фото: Getty Images

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав міжнародний кримінальний суд у Гаазі, відзвітувала, що з початку вторгнення в Україну окупанти вивезли до Росії понад 700 тисяч українських дітей.

Джерело: "Радіо Свобода", "Настоящее время"

Деталі: У своїй доповіді російська омбудсманка заявляє, що більшість українських дітей вивезли до Росії з батьками чи іншими родичами.

Згідно з документом, на територію Росії також депортували близько 1,5 тис. вихованців установ для дітей-сиріт або батьків, які залишилися без піклування: 288 дітей з так званої "ДНР" були віддані в Росії в прийомні сім'ї.

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Діти з так званої "ЛНР", як стверджується, повернулися до своїх установ, проте пізніше 92 дитини також були віддані до російських родин.

З квітня по жовтень 2022 року в російські сім'ї окупанти віддали 380 українських дітей з Донбасу, які, як мовиться в документі, залишилися без піклування батьків.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед цим російський диктатор Володимир Путін цинічно назвав "роздутою" історію з викраденням українських дітей Росією.
  • За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.
  • Депортація українських дітей до Росії – це воєнний злочин. За підозрою в скоєнні цього злочину Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Повернути в Україну поки що вдалося лише 386 дітей.

Теми: дітидепортація війнаРосія
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