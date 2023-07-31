Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська омбудсманка відзвітувала про вивезення українських дітей до РФ: більше 700 тисяч

Станіслав ПогоріловПонеділок, 31 липня 2023, 15:04
Російська омбудсманка відзвітувала про вивезення українських дітей до РФ: більше 700 тисяч
Фото: Getty Images

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав міжнародний кримінальний суд у Гаазі, відзвітувала, що з початку вторгнення в Україну окупанти вивезли до Росії понад 700 тисяч українських дітей.

Джерело: "Радіо Свобода", "Настоящее время"

Деталі: У своїй доповіді російська омбудсманка заявляє, що більшість українських дітей вивезли до Росії з батьками чи іншими родичами.

Реклама:

Згідно з документом, на територію Росії також депортували близько 1,5 тис. вихованців установ для дітей-сиріт або батьків, які залишилися без піклування: 288 дітей з так званої "ДНР" були віддані в Росії в прийомні сім'ї.

Діти з так званої "ЛНР", як стверджується, повернулися до своїх установ, проте пізніше 92 дитини також були віддані до російських родин.

З квітня по жовтень 2022 року в російські сім'ї окупанти віддали 380 українських дітей з Донбасу, які, як мовиться в документі, залишилися без піклування батьків.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Перед цим російський диктатор Володимир Путін цинічно назвав "роздутою" історію з викраденням українських дітей Росією.
  • За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.
  • Депортація українських дітей до Росії – це воєнний злочин. За підозрою в скоєнні цього злочину Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Повернути в Україну поки що вдалося лише 386 дітей.

Теми: дітидепортація війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
діти
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
У двох районах Запорізької області оголосять обов’язкову евакуацію дітей – Верещук
Останні новини
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
Усі новини...
Реклама: