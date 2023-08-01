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Безпілотник знову атакував бізнес-центр "Москва-Сіті" у столиці РФ

"Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 03:58
Безпілотник знову атакував бізнес-центр Москва-Сіті у столиці РФ
Пошкодження на фасаді бізнес-центру "Москва-Сіті". Скріншот з відео Telegram-каналу "Astra"

Вночі 1 серпня безпілотники атакували столицю РФ, один із них влучив у бізнес-центр "Москва-Сіті".

Джерело: російське видання "ТАСС", Telegram-канал "Shot", мер Москви Сергій Собянін у Telegram, Telegram-канал "Astra" 

Пряма мова Собяніна: "Кілька безпілотників під час спроби прольоту до Москви були збиті засобами ППО. Один долетів до тієї ж вежі в "Сіті", що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. Екстрені служби працюють на місці події".

Деталі: Російські медіа і Telegram-канали публікують відео, на яких зафіксовано момент влучання безпілотника у бізнес-центр.

Повідомляється, що після вибуху біля "Москви-Сіті" піднявся дим, у будівлі вибите скло.

Telegram-канали також повідомляють про звуки вибухів у підмосковних населених пунктах Кубінка та Одинцово.

Стверджується, що по дронах у Підмосков'ї нібито спрацювали сили ППО.

Згодом Міністерство оборони РФ підтвердило атаку безпілотників. У міністерстві стверджують, що всього було три БПЛА.

Там заявили, що два БПЛА знищено засобами ППО над територією Одинцовського і Нарофомінського районів Московської області, а ще один безпілотник був подавлений засобами радіоелектронної боротьби та впав на територію комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті".

За даними "Shot", пошкоджено 150 "квадратів" заскління на будівлі бізнес-центру.

Зазначається, що на 21 поверсі вежі будівлі, яку атакував безпілотник, розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.

Водночас російське видання "ТАСС" повідомляє, що через атаку безпілотників тимчасово зупинено роботу московського аеропорту "Внуково", а літаки перенаправляють в інші аеропорти.

Нагадаємо: Вночі 30 липня безпілотник вже влучав у будівлю бізнес-центру "Москва-Сіті".

Теми: Росіябезпілотники
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