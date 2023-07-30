У Москві пролунав вибух у 50-поверховій будівлі

Пропагандистське російське видання ТАСС повідомило про вибух у 50-поверховому будинку", розташованому в "Москва-Сіті".

Джерело: ТАСС із посиланням на екстрені служби, російські пабліки, мер Москви Сергій Собянін

Деталі: За даними ТАСС, "стався хлопок" у будівлі "IQ-кварталу", розташованого в "Москва-Сіті".

"Унаслідок вибуху на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній, 10с2 порушено скління", - сказав співрозмовник агентства.

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Пропагандисти додають, що постраждалих нібито немає, і пожежі не виникло.

При цьому вежу "IQ-кварталу" в "Москва-сіті", пише ТАСС, евакуйовано після "хлопка".

Собянін зазначив, що була здійснена атака нібито українських безпілотників, у результаті чого пошкоджені башти будівлі.

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При цьому, пишуть росЗМІ, аеропорт "Внуково" закрили на вліт і виліт.