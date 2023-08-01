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Білорусь хоче укласти з Іраном угоду про виробництво "Шахедів" – ISW

"Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 05:34
Білорусь хоче укласти з Іраном угоду про виробництво Шахедів – ISW
ІРАНСЬКІ ДРОНИ-КАМІКАДЗЕ SHAHED, ФОТО MIL.IN.UA

Іран і Білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни Росії в Україні, зокрема, Білорусь прагне укласти угоду про виробництво іранських "Шахедів" на своїй території, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті нагадали, що міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін прибув до Ірану 31 липня та зустрівся з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштиані, щоб підписати меморандум про взаєморозуміння та двосторонній план військового співробітництва на 2023 рік.

Аналітики ISW зазначили, що Аштиані на посаді міністра оборони Ірану відповідає за переговори щодо купівлі-продажу військової техніки.

"Хренін і Аштиані, ймовірно, обговорювали питання продажу озброєнь під час своєї зустрічі. Білорусь, можливо, також намагалася укласти угоду про виробництво іранських безпілотників "Шахед" на своїй території", – йдеться у звіті.

Нагадаємо: За даними Центру національного спротиву, росіяни розглядають можливість налагодження виробництва безпілотників типу "Шахед" у Білорусі.

Теми: БілорусьШахедІран
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