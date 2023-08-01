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За добу в Росії намагалися підпалити 9 військкоматів – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 1 серпня 2023, 10:50
За добу в Росії намагалися підпалити 9 військкоматів – ЗМІ
МОБІЛІЗАЦІЯ В РОСІЇ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

За останню добу в Росії спробували підпалити дев’ять військкоматів.

Джерело: Telegram-канал Baza

Деталі: За даними Telegram-каналу, спроби підпалу будівель військових комісаріатів зафіксовані у містах Можайськ та Подольськ Московської області, Росоші Воронезької області, Казані, Омську, Санкт-Петербурзі, Калузі, а також Верхньоуральську і Копейську Челябінської області. Майже всі палії розповіли, що їм телефонували шахраї, як стверджує Telegram-канал.

Наприклад, у ніч на 1 серпня за спробу підпалу військкомату в Копейську затримали 54-річну співробітницю челябінського заводу металоконструкцій. Вона кинула коктейль молотова в медичний кабінет будівлі військкомату.

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Через дві години сталася спроба підпалу військкомату у Верхньоуральську. На місці події було затримано 34-річну місцеву жительку.

Ще один військкомат намагалися підпалити в Калузі. Там за спробу підпалу було затримано 78-річну пенсіонерку.

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Теми: РосіяпожежаТЦК
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