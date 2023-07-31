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У Петербурзі чоловік протаранив військкомат і підпалив його

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 липня 2023, 22:53
У Петербурзі чоловік протаранив військкомат і підпалив його
Фото Фонтанка

У Санкт-Петербурзі чоловік протаранив ворота на подвір'я військкомату машиною і намагався спалити його. Він стверджує, що на це його спонукала російська ФСБ.

Джерело: Фонтанка 

Деталі: Видання з посиланням на очевидців повідомляє, що ввечері на вулиці Чайковського, 55 чоловік намагався підпалити військкомат, а потім протаранив ворота у двір на машині "ВАЗ". Військкомат оточила поліція. Як повідомляє видання, вони перевіряли, чи є в машині бомба. 

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Було затримано водія авто "ВАЗ". Його психічний стан "викликає питання", як стверджує "Фонтанка".

З'ясувалося, що це раніше не судимий уродженець Ленінграда 53 років, який живе з матір'ю за десять кілометрів від військкомату. Він стверджує, що два тижні тому з ним у WhatsApp зв'язався невідомий, який представився співробітником ФСБ. Йому запропонували "провести акцію", щоб отримати доступ до документів, які нібито, за його словами, надсилаються в Україну з військкомату.

"Фонтанка" стверджує, що дерев'яні двері серйозних пошкоджень отримати не встигли.

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Теми: Росіяпожежаармія
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