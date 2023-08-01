Вдруге за день по всій Україні оголошували тривогу через активність МіГ-31
Вівторок, 1 серпня 2023, 13:18
На всій території України оголошували повітряну тривогу через небезпеку ракетних ударів.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України пов’язана з активністю МіГ-31К в повітряному просторі РФ".
Деталі: Сигнали сирен почали лунати о 13.14, тривога швидко поширилася на всю Україну. Відбої пішли за 20 хвилин.
Що передувало: Перша тривога через зліт МіГ-31К у вівторок 1 серпня тривала трохи більше 20 хвилин.