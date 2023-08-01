Третя масштабна тривога через загрозу застосування "Кинджалів" тривала 15 хвилин

На всій території України оголошували повітряну тривогу через небезпеку застосування ворогом аеробалістичної ракети "Кинджал", вони тривала 15 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України пов’язана зі зльотом МіГ-31К з аеродрому Саваслейка".

Деталі: Це вже третя тривога через зліт винищувачів МіГ-31К 1 серпня. Перші дві тривали приблизно по 20 хвилин.

Нагадаємо: Через виліт російського літака МіГ-31К, який є потенційним носієм ракети "Кинджал" зазвичай тривога оголошується по всій території країни.

Як пояснювали в Повітряних силах, аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал" летить лічені хвилини і дуже точно. В української ППО поки недостатньо засобів західного зразка, які можуть протидіяти балістиці.