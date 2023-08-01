Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Третя масштабна тривога через загрозу застосування "Кинджалів" тривала 15 хвилин

Валентина РоманенкоВівторок, 1 серпня 2023, 15:33
Третя масштабна тривога через загрозу застосування Кинджалів тривала 15 хвилин
ілюстративне фото Getty Images

На всій території України оголошували повітряну тривогу через небезпеку застосування ворогом аеробалістичної ракети "Кинджал", вони тривала 15 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України пов’язана зі зльотом МіГ-31К з аеродрому Саваслейка".

Деталі: Це вже третя тривога через зліт винищувачів МіГ-31К 1 серпня. Перші дві тривали приблизно по 20 хвилин

Реклама:

Нагадаємо: Через виліт російського літака МіГ-31К, який є потенційним носієм ракети "Кинджал" зазвичай тривога оголошується по всій території країни.

Як пояснювали в Повітряних силах, аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал" летить лічені хвилини і дуже точно. В української ППО поки недостатньо засобів західного зразка, які можуть протидіяти балістиці.

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Усі новини...
повітряна тривога
Вдруге за день по всій Україні оголошували тривогу через активність МіГ-31
По всій Україні лунала тривога через злет носія "Кинджалів"
По всій Україні була ракетна небезпека
Останні новини
18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
17:41
Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього
17:39
Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті
17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
17:14
Майже 90 українських компаній олігархів-партнерів російського ВПК досі не конфіскували - дослідження
17:11
Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони
17:06
Закупівлі Міноборони: ЗМІ з'ясували, як літні куртки для бійців втридорога перетворились на "зимові"
Усі новини...
Реклама: