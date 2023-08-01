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Третя масштабна тривога через загрозу застосування "Кинджалів" тривала 15 хвилин

Валентина РоманенкоВівторок, 1 серпня 2023, 15:33
Третя масштабна тривога через загрозу застосування Кинджалів тривала 15 хвилин
ілюстративне фото Getty Images

На всій території України оголошували повітряну тривогу через небезпеку застосування ворогом аеробалістичної ракети "Кинджал", вони тривала 15 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України пов’язана зі зльотом МіГ-31К з аеродрому Саваслейка".

Деталі: Це вже третя тривога через зліт винищувачів МіГ-31К 1 серпня. Перші дві тривали приблизно по 20 хвилин

Нагадаємо: Через виліт російського літака МіГ-31К, який є потенційним носієм ракети "Кинджал" зазвичай тривога оголошується по всій території країни.

Як пояснювали в Повітряних силах, аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал" летить лічені хвилини і дуже точно. В української ППО поки недостатньо засобів західного зразка, які можуть протидіяти балістиці.

Теми: повітряна тривога
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