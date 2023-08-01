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Лукашенко заявив, що "пожартував" про плани "Вагнера" напасти на Польщу

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 15:49
Лукашенко заявив, що пожартував про плани Вагнера напасти на Польщу
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО БЕЛТА

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що "пожартував" про наміри вагнерівців, які перемістилися в Білорусь після невдалого заколоту в РФ, поїхати "на екскурсію в Жешув".

Джерело: БЕЛТА, Європейська правда

Пряма мова: "Я пожартував, що "вагнерівці" між собою перешіптуються: на екскурсію в Жешув сходимо. Чому? Тому що техніка й озброєння йшли з Жешува туди, де під Бахмутом воювали ці "вагнерівці". Там загинули тисячі їхніх хлопців. І вони це їм не пробачать".

Деталі: Він вважає, що влада Польщі має дякувати йому за те, "що ми запросили до себе цих бійців". Лукашенко не уточнив, скільки найманців перебуває на території Білорусі, але, за його словами, загалом у групи Вагнера під контролем нібито 30 тисяч бойовиків.

Пряма мова: "Тому нехай моляться, що ми тримаємо їх, ще якось забезпечуємо. Інакше вони без нас би просочилися туди і вломили б так цьому Жешуву і Варшаві, що мало б не здалося. Тому мені дорікати не треба, а нехай скажуть спасибі".

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Теми: ЛукашенкоПольщаВагнерБілорусь
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