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У ДПСУ уточнили, скільки "вагнерівців" уже прибули в Білорусь

Валентина РоманенкоСубота, 22 липня 2023, 10:33
У ДПСУ уточнили, скільки вагнерівців уже прибули в Білорусь
наметове містечко для "вагнерівців" у Білорусі. фото Getty Images

За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Державна прикордонна служба України продовжує уважно відстежувати ситуацію щодо прибуття і перебування в Білорусі російських найманців.

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Зазначу, що обстановка по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонними підрозділами та інших складових Сил оборони нашої держави. Всі вони попереджені про подальші ризики, які можуть йти з території Білорусі, яка, на жаль, перебуває під впливом Росії і надає їй підтримку у розв’язаній проти України війні".

Деталі: Демченко пояснює: на початку, коли групи російських найманців почали заходити в Білорусь, їх кількість оцінювалася в сотнях.

Однак зараз, зважаючи на наявну інформацію щодо груп представників приватних військових кампаній, їх кількість звісно інша і може сягати близько 5 тисяч, повідомив речник ДПСУ.

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Демченко наголошує: така кількість для України безпосередньої загрози не становить, однак Сили оборони мають бути готовими до будь-яких ситуацій в тому числі й до недопущення провокацій на кордоні.

Пряма мова: "Зазначу, що Україна робить все необхідне, аби розуміти реальний ризик та гарантувати надійну безпеку через перебування найманців у сусідній країні. Ми реагуємо відповідно. Відбувається подальше укріплення нашого кордону по всій протяжності і посилення необхідними засобами".

Передісторія:

  • 19 липня з’явилася інформація про вже 9-ту колону найманців, що рухається трасою М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів.
  • Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.

Теми: ВагнерБілорусьПрикордонна служба
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