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Удар РФ по лікарні в Херсоні: зросла кількість постраждалих

Валентина РоманенкоВівторок, 1 серпня 2023, 16:06
Удар РФ по лікарні в Херсоні: зросла кількість постраждалих
фото місцевої влади

За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу російських окупантів медзакладу в Херсоні загинула одна людина і поранено п'ятеро.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Стало відомо про ще чотирьох постраждалих медпрацівників внаслідок сьогоднішнього обстрілу лікарні у Херсоні.

У них діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує".

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Деталі: Загалом російський терористичний удар по лікарні 1 серпня обірвав життя одного лікаря, пʼятеро людей дістали поранення.

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Теми: Херсонракетний ударвійна
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