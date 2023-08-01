Удар РФ по лікарні в Херсоні: зросла кількість постраждалих

За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу російських окупантів медзакладу в Херсоні загинула одна людина і поранено п'ятеро.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Стало відомо про ще чотирьох постраждалих медпрацівників внаслідок сьогоднішнього обстрілу лікарні у Херсоні.

У них діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує".

Деталі: Загалом російський терористичний удар по лікарні 1 серпня обірвав життя одного лікаря, пʼятеро людей дістали поранення.