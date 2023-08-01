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Росія обстріляла село на Харківщині, в результаті чого загинула жінка

Олександр ШумілінВівторок, 1 серпня 2023, 18:52

Російські війська вдень 1 серпня обстріляли село Першотравневе на Харківщині, в результаті чого загинула літня жінка, чоловік отримав поранення.

Джерела: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Сьогодні близько 12 години ворог обстріляв с. Першотравневе Ізюмського району. За попередніми даними медиків, 1 чоловік близько 50 років отримав поранення та був госпіталізований. Жінка близько 70 років, на жаль, загинула".

Деталі: Синєгубов додав, що росіяни активізували штурмові дії  у Куп'янському районі, однак успіху не мають, адже ЗСУ відбивають всі атаки, завдаючи ворогові значних втрат.

Передісторія:

  • Раніше мер Харкова та голова Харківської ОВА повідомили, що російські загарбники вночі 1 серпня атакували місто дронами-камікадзе, внаслідок влучання спалахнула пожежа, дрон зруйнував 2 поверхи у гуртожитку.

Теми: ХарківРосія
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