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У Севастополі прозвучали вибухи: окупанти кажуть про збитий безпілотник

Станіслав ПогоріловВівторок, 1 серпня 2023, 18:56
У Севастополі прозвучали вибухи: окупанти кажуть про збитий безпілотник
скриншот з "рзн.инфо"

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що попередньо у районі Кара-Коби Балаклавського району був збитий безпілотник.

Джерело: Развожаєв у Telegram

Дослівно: "У районі Кара-Коби за попередніми даними збито БПЛА. На землі стався підрив, загорілася трава і чагарники".

Деталі: За його словами, пожежні розрахунки вже на місці, приступили до гасіння загоряння. Він пообіцяв повідомити подробиці пізніше.

Що було раніше: За даними ГУР, у Козачій бухті окупованого Криму пізно ввечері 28 липня вибухнув склад боєприпасів окупантів, повідомила українська воєнна розвідка.

Теми: СевастопольвійнаКримбезпілотники
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