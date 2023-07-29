У Севастополі диверсанти підірвали склад боєприпасів – ГУР

У Козачій бухті окупованого Криму пізно ввечері 28 липня вибухнув склад боєприпасів окупантів, повідомила українська воєнна розвідка.

Джерело: ГУР

Деталі: Вибух стався близько 22:00 28 липня.

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За даними ГУР, свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів.

На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції.

Розвідка зазначає, що у районі Козачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.

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Достеменно відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту росіян.

Розвідка оприлюднила відео з вибухом та детонацією.

Довідково: Козача бухта розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя.