До Білорусі заїхала вже 14-та колона вагнерівців. У ній фури з контейнерами
Вівторок, 1 серпня 2023, 19:41
До Білорусі прибула уже 14-та колона найманців так званого "ПВК Вагнер", вона налічувала 15 машин.
Джерело: повідомлення моніторингової групи "Беларускі Гаюн"
Дослівно: "14-та колона найманців Пригожина в даний момент рухається трасою М5 від Осиповичів у напрямку табору в с. Цель".
Деталі: У колоні близько 15 машин і більшість – це фури, які перевозять великі залізні контейнери, схожі на морські.
Частина контейнерів виглядають переобладнаними під інші потреби. Що саме перевозиться у контейнерах, невідомо. Окрім фур у колоні також їде автобус та кілька пікапів.
Номери машин знято або заклеєно.
Передісторія:
- У вівторок 1 серпня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що "пожартував" про наміри вагнерівців, які перемістилися в Білорусь після невдалого заколоту в РФ, поїхати "на екскурсію в Жешув".