До Білорусі заїхала вже 14-та колона вагнерівців. У ній фури з контейнерами

До Білорусі прибула уже 14-та колона найманців так званого "ПВК Вагнер", вона налічувала 15 машин.

Джерело: повідомлення моніторингової групи "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "14-та колона найманців Пригожина в даний момент рухається трасою М5 від Осиповичів у напрямку табору в с. Цель".

Деталі: У колоні близько 15 машин і більшість – це фури, які перевозять великі залізні контейнери, схожі на морські.

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Частина контейнерів виглядають переобладнаними під інші потреби. Що саме перевозиться у контейнерах, невідомо. Окрім фур у колоні також їде автобус та кілька пікапів.

Номери машин знято або заклеєно.

Передісторія:

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