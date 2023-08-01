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По Україні вчетверте за день ширилась повітряна тривога

Олександр ШумілінВівторок, 1 серпня 2023, 19:44
По Україні вчетверте за день ширилась повітряна тривога
Скриншот із карти тривог

В більшості областей України вчетверте за 1 серпня оголошували повітряну тривогу.  

Джерело: повідомлення Повітряних сил України 

Деталі: Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у центральних та східних регіонах.

Зокрема, тривогу оголошували всюди, крім західних областей та Одеської області. Вона тривала близько 30 хвилин. 

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Передісторія:

  • О 15:30 на всій території України оголошували повітряну тривогу через небезпеку застосування ворогом аеробалістичної ракети "Кинджал", вони тривала 15 хвилин.

Теми: повітряна тривога
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