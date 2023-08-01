По Україні вчетверте за день ширилась повітряна тривога

В більшості областей України вчетверте за 1 серпня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: повідомлення Повітряних сил України

Деталі: Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у центральних та східних регіонах.

Зокрема, тривогу оголошували всюди, крім західних областей та Одеської області. Вона тривала близько 30 хвилин.

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