По Україні вчетверте за день ширилась повітряна тривога
Вівторок, 1 серпня 2023, 19:44
В більшості областей України вчетверте за 1 серпня оголошували повітряну тривогу.
Джерело: повідомлення Повітряних сил України
Деталі: Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у центральних та східних регіонах.
Зокрема, тривогу оголошували всюди, крім західних областей та Одеської області. Вона тривала близько 30 хвилин.
Реклама:
Передісторія:
- О 15:30 на всій території України оголошували повітряну тривогу через небезпеку застосування ворогом аеробалістичної ракети "Кинджал", вони тривала 15 хвилин.