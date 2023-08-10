Естонія відправить Україні стрілецьку зброю та набої до неї

Уряд Естонії оголосив про передачу Україні 150 одиниць ручної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї задля підтримки проти російської агресії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони країни

Деталі: За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, "необхідно підтримати Україну проти агресії з боку РФ", яка, переконаний він, "не повинна отримувати вигоду від агресії".

Естонія вже надала Україні понад 400 млн євро військової допомоги, що становить понад 1% ВВП. Раніше Таллінн передав Києву протитанкові ракети Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, польові шпиталі, медикаменти, засоби індивідуального захисту та сухі пайки.

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