Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко раптово доручив "налагодити стосунки" з Польщею

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 18:03
Лукашенко раптово доручив налагодити стосунки з Польщею
Фото: AP Photo

Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко зненацька заявив, що хоче "налагодити стосунки" з Польщею, яку він до цього звинувачував у підготовці агресії.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Лукашенка

Деталі: Лукашенко сказав, що зараз Білорусь живе насамперед за рахунок Сходу – співпраці з Росією і Китаєм. 

"Але не треба забувати про високотехнологічний Захід. Вони поруч, вони наші сусіди – Євросоюз. І відносини з ними втрачати не можна. Ми до цього готові, але з урахуванням наших власних інтересів. Повірте, прийде час (зараз така турбулентність, кажучи вашою мовою, складнощі великі) – у 2024-2025 роках, я впевнений, відбудуться серйозні зміни у світі, зокрема", – сказав він.

Лукашенко при цьому несподівано видав, що треба розмовляти з поляками.

"Я доручав прем'єр-міністру зв'язатися з ними. Якщо вони хочуть, давайте розмовляти, налагоджувати відносини. Ми сусіди, а сусідів не вибирають, вони від бога", – зазначив самопроголошений глава Білорусі.

За його словами, Польща зараз нібито навмисне "нагнітає обстановку", оскільки 15 жовтня у країні парламентські вибори. При цьому він звинуватив США у тому, нібито вони підштовхують Варшаву до такого нагнітання.

"Американці зробили ставку на Польщу. Але поляки – люди не дурні. Це наші люди, слов'яни. Вони все прекрасно розуміють. Потерпимо, подивимося. Ми відкриті для співпраці", – каже Лукашенко.

У минулому Лукашенко звинувачував Польщу у тому, що вона нібито готує агресію проти Білорусі. 

Він привозив на зустріч з президентом Росії мапу розташування польських військ біля кордону Польщі та побачив загрозу у тому, що Варшава з появою "вагнерівців" у Білорусі перемістила війська до східного кордону.

Він також розповідав, що "вагнерівці" нібито просять його "пустити їх на захід", тому що вони "хочуть на екскурсію у Жешув і Варшаву". Потім Лукашенко визнав, що збрехав у цій заяві.

Теми: ЛукашенкоПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко каже, що вивозитиме українських дітей до Білорусі і не боїться криміналу за це
Лукашенко заявив, що "пожартував" про плани "Вагнера" напасти на Польщу
США відреагували на заяву Лукашенка, який пригрозив Польщі "вагнерівцями"
Останні новини
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
Усі новини...
Реклама: