Сили оборони досягли тактично значимих успіхів на заході Запорізької області – ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) помітили тактично значимі успіхи Сил оборони у західній частині Запорізької області.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики відзначають, що українські сили досягли тактично значних успіхів у західній частині Запорізької області на тлі продовження контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту 11 серпня.

Геолокаційні дані, опубліковані 11 серпня, підтверджують, що українські війська досягли північних околиць Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області, хоча постійність і протяжність цих позицій наразі незрозумілі.

ISW нагадує, що українські війська вже кілька тижнів проводять регулярні наземні атаки в напрямку Роботиного в рамках операцій, спрямованих на ослаблення російської оборони.

Як ідеться у звіті, здатність Сил оборони просунутися до околиць Роботиного, на оборону якого російські війська витратили значні зусилля, час і ресурси, залишається значною, навіть якщо українські досягнення на даний момент є обмеженими.

Опубліковані 11 серпня геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися в Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецької та Запорізької областей.

На думку експертів, українські контрнаступальні операції, схоже, змушують російських військових латерально передислоковувати російські сили, що обороняються на заході Запорізької області. Це вказує на те, що українські зусилля там можуть суттєво послабити російську оборону.

Також фахівці вказують на те, що російська практика проведення бокових передислокацій на ключових ділянках фронту, ймовірно, ще більше послабить російські оборонні лінії в цілому, оскільки операції по обидва боки закріплюють російські підрозділи на певних ділянках фронту.

Ці бокові підкріплення, ймовірно, зірвуть російські наступальні та оборонні операції в тих секторах, звідки вони прибули, і загрожують швидкою деградацією сил, які російські військові використовують як підкріплення.

Крім того, зазначається, що наразі Росія, схоже, не має значних наявних сил, які вона могла б залучити для підкріплення, не ставлячи під загрозу інші сектори фронту.

Українські контрнаступальні операції відтягнули елітні російські з'єднання і частини в район Бахмута і продовжують їх там утримувати.

Російські війська також задіяли значну кількість сил для локальних наступальних операцій в районі Куп'янська і Сватового, які мають на меті так само відтягнути українські війська від районів українських контрнаступальних операцій.

"Навіть якщо російське командування вирішить припинити локальні наступальні операції в цих районах, російським військам, ймовірно, знадобиться деякий час, щоб знизити темп своїх операцій і відвести сили для передислокації в бік, не відкриваючи ділянок фронту для успішних українських контратак.

Обмежена російська передислокація частин 7-ї дивізії ПДВ з лівого берега Херсонської області в червні, схоже, створила умови, які дозволили українським військам більш вільно діяти в цьому районі, і українські війська, ймовірно, так само використовуватимуть ослаблені російські угруповання на інших ділянках фронту, де вони активно проводять наступальні операції, у разі подальшого пересування російських військ", – ідеться в огляді.

З іншого боку, кажуть аналітики, українські війська мають резерви, які дозволяють їм проводити ротацію підрозділів замість того, щоб покладатися на передислокацію підрозділів, які ведуть оборонні та наступальні операції на інші ділянки фронту без відпочинку.

На їхню думку, українські війська, ймовірно, можуть підтримувати необхідний бойовий потенціал, необхідний для продовження деградації російських сил, які захищаються на півдні України та в районі Бахмута, одночасно стримуючи просування росіян вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

А передислокація військ РФ у бічному напрямку, вірогідно, збільшить ймовірність того, що росіяни будуть змушені відступити на підготовлені оборонні позиції без значної підтримки в разі українського прориву.

"Таким чином, подальша деградація російських військ, що обороняються, створює можливості для того, щоб будь-який український прорив став потенційно вирішальним", – підсумовують експерти.

Ключові висновки ISW за 11 серпня: