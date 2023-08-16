Росія атакувала 10 українських областей з БПЛА, мінометів та артилерії

Російські війська протягом попередньої доби обстріляли 10 областей України, серед цивільного населення є поранені та загиблі.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: За добу – 8 обстрілів (70 вибухів). Ворог бив із мінометів та артилерії по Корюківському, Новгород-Сіверському районах.

Сумщина: Вночі та вранці зафіксовано 8 обстрілів (50 вибухів) по прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області.

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 172 вибухи.

Дніпропетровщина: Тричі за день окупаційна армія накривала Нікопольщину артилерійським вогнем. Під обстріл потрапили Нікополь та Марганецька громада. По ним ворог поцілив 10-ма снарядами.

Ввечері ворог цілив по Нікополю. Рано вранці – по Марганецькій громаді. Бив з "Граду" та важкої артилерії. До населених пунктів прилетіли з десяток боєприпасів. Без жертв. Дані уточнюються.

Запорізька: За минулу добу ворог завдав 100 ударів по 26 населених пунктах. Зафіксовано 84 артилерійські обстріли.

Від п'яти авіаударів постраждали Таврійське та Оріхів, військові РФ обстріляли з РСЗВ Новодарівку й Білогір'я, чотири БПЛА атакували Залізничне, Малинівку, Новоіванівку та Затишшя. П'ять ракетних ударів прийшлися по Таврійському.

Надійшло 48 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель, складських приміщень та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина: Ворог вдарив дронами-камікадзе типу Shahed по с.Піски-Радьківські Ізюмського району.

Пошкоджено складські приміщення старого покинутого сільгосппідприємства. Сталася пожежа, яку було ліквідовано. Потерпілих немає.

Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнали поранення працівники Нацполіції 29-ти, 50-ти та 36-ти років.

Луганщина: Нанесені удари по Стельмахівці та Білогорівці. За добу противник здійснив 147 обстрілів (543 снарядів).

Донеччина: Минулої доби росіяни обстріляли 17 населених пунктів.

Пошкоджено 17 житлових будинків (з них 1 багатоквартирний), 4 приміщення заводів, 2 медичні заклади, тракторна майстерня, комбайн, господарська споруда, вантажний автомобіль, цивільний автомобіль.

По області за добу – 4 загиблих, 7 поранених.

Миколаївщина: Силами протиповітряної оборони на території Воскресенської громади знищили БпЛА.

Внаслідок падіння уламків відбулось займання чагарників та сухої трави у полі. Пожежа була оперативно ліквідована.

Одещина: російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками.

Основна ціль – портова та зернова інфраструктура на півдні області.

Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища.

Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.

Загиблих і постраждалих – немає. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 61 обстріл (358 снарядів), з них по м.Херсон противник здійснив 3 обстріли (13 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів області; приміщення "Пункту незламності" у Бериславському районі.

Окупанти атакували Новодмитрівку. По мирному населеному пункту зафіксовано близько 12 "прильотів".

Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше десять житлових будинків. Внаслідок обстрілів поранення отримав 71-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку. У стані середньої тяжкості його шпиталізували.

Ворог вкрив вогнем житлові квартали села Львове. Внаслідок ворожих ударів поранення отримали троє людей.

Двох чоловіків, 40 та 46 років, та 64-річну жінку шпиталізували до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок ворожого обстрілу с.Микільське поранення отримали 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Їх шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Всього через російську агресію шестеро людей дістали поранення.