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МЗС: Спецтрибунал має засудити близько 20 топпосадовців Росії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 09:55

У МЗС України кажуть, що спецтрибунал за злочин агресії Росії має притягнути до відповідальності близько 20 представників політичного і військового керівництва РФ.

Джерело: посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич в інтерв’ю Укрінформу 

Пряма мова: "Злочин агресії – це елітарний злочин, він може вчинятися тільки тими особами, які знаходяться на посаді або фактично в стані давати накази на ведення агресивної війни. Тобто ймовірно – це вирішуватиме трибунал...Це, можливо, може бути 20 осіб – топпредставників політичного і військового керівництва РФ".

Деталі: За його словами, решта російських воєнних злочинців відповідатимуть за скоєні злочини в інших судах.

Кориневич вважає, що до цього числа увійдуть постійні члени Радбезу Росії, які ухвалювали рішення про агресію проти України, а також ті, хто здійснював кроки на виконання цього рішення – командувачі родів військ, Росгвардії та збройних сил РФ.

Що передувало: В інтерв’ю "Європейській правді" Антон Кориневич розповідав, що рішення про те, як саме буде виглядати трибунал щодо російського злочину агресії, ще не прийняте.

Україна разом із союзниками й партнерами напрацювала три моделі заснування й роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

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Теми: війнаРосіяспецтрибунал
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