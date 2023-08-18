Окупанти спробували відновити положення в районі звільненого Урожайного – Генштаб

Російські окупанти 18 серпня здійснили кілька безуспішних наступальних дій та спробували відновити положення в районі звільненого Урожайного Донецької області. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 пункти управління та 2 станції радіоелектронної боротьби противника".

Деталі: З початку поточної доби ворог завдав 1 ракетний та 31 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного Харківської області. Ворог здійснив мінометні та артобстріли понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаударів, обстрілював населені пункти з артилерії та мінометів.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області.

Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше та східніше Новокалинова Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда, Костянтинівка, Галицинівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів.