Окупанти спробували відновити положення в районі звільненого Урожайного – Генштаб
Російські окупанти 18 серпня здійснили кілька безуспішних наступальних дій та спробували відновити положення в районі звільненого Урожайного Донецької області. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 пункти управління та 2 станції радіоелектронної боротьби противника".
Деталі: З початку поточної доби ворог завдав 1 ракетний та 31 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного Харківської області. Ворог здійснив мінометні та артобстріли понад 20 населених пунктів.
На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаударів, обстрілював населені пункти з артилерії та мінометів.
На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області.
Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів.
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.
На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше та східніше Новокалинова Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.
Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.
Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда, Костянтинівка, Галицинівка, Катеринівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського.
Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Донецької області.
На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.
На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів.