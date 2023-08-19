Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС може накласти санкції на Польщу, якщо ембарго на зерно з України не скасують – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 13:38
ЄС може накласти санкції на Польщу, якщо ембарго на зерно з України не скасують – ЗМІ
ПРАПОР ПОЛЬЩІ, ФОТО PIXABAY

Переважна більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримує продовження після 15 вересня ембарго на імпорт зерна з України, і в разі односторонніх кроків Польщі деякі країни можуть вдатись до контрзаходів.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", стало відомо польській радіостанції RMF FM.

Деталі: Європейська комісія вважає, що одностороннє продовження Польщею ембарго на українське зерно є порушенням європейського права. За це Польщі можуть загрожувати штрафні санкції, але їх застосування передбачає тривалу процедуру.

За інформацією джерел RMF FM, у Варшаві є побоювання щодо торговельних контрзаходів, які можуть запровадити окремі країни ЄС. Йдеться зокрема про Німеччину, але загалом проти продовження виступають до 20 країн.

Також Польща допускає, що інші держави Східної Європи можуть відмовитись від підтримки ембарго після 15 вересня.

Неофіційно RMF FM дізналось, що, найімовірніше, проти рішення Єврокомісії не буде йти Румунія, але таке ж рішення можуть ухвалити й інші – Болгарія, Чехія, Словаччина й Угорщина.

Що передувало:

Теми: ЄСПольщазерносанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела

Очільник Мінкульту роз’їжджає на незадекларованому авто та не раз порушував ПДР – ЗМІ

Газовий бізнес "Газпрому" став збитковим

фотоУ пожежі в центрі Йоганнесбургу загинуло 73 людини: Зеленський висловив співчуття

Призначили нового міністра оборони Британії замість Воллеса

Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування ВЛК – Арахамія

Усі новини...
ЄС
Відмова від російського газу: сховища ЄС заповнені вже на 90%
Зеленський підписав закон про відбір суддів КСУ
Молдовський олігарх-утікач Шор хоче, щоб ЄС зняв із нього санкції
Останні новини
17:14
У Міносвіти розповіли, скільки першокласників буде у 2023 році
17:03
Колишній нардеп Кириленко порівняв жінок-поліцейських з повіями: українці відреагували
16:44
"Українська бронетехніка" після релокації відновила виробництво артилерійських установок
16:32
Кремль вивезе "вагнерівців" з Білорусі до країн Африки – Спротив
16:31
відеоСБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
16:29
ФОТОДілки хотіли продати танкові двигуни для ЗСУ втричі дорожче ринкової вартості - СБУ
16:10
Новий глава Міноборони Британії пообіцяв підтримувати Україну
16:07
Наступний "Рамштайн" відбудеться 19 вересня
16:00
фотоУ Львові лікують військового, у тілі якого застрягло 40 уламків російської міни
15:50
ВПП ООН розпочала в Україні проєкт доплат пенсіонерам: хто отримає допомогу
Усі новини...
Реклама: