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ЄС може накласти санкції на Польщу, якщо ембарго на зерно з України не скасують – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 13:38
ЄС може накласти санкції на Польщу, якщо ембарго на зерно з України не скасують – ЗМІ
ПРАПОР ПОЛЬЩІ, ФОТО PIXABAY

Переважна більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримує продовження після 15 вересня ембарго на імпорт зерна з України, і в разі односторонніх кроків Польщі деякі країни можуть вдатись до контрзаходів.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", стало відомо польській радіостанції RMF FM.

Деталі: Європейська комісія вважає, що одностороннє продовження Польщею ембарго на українське зерно є порушенням європейського права. За це Польщі можуть загрожувати штрафні санкції, але їх застосування передбачає тривалу процедуру.

За інформацією джерел RMF FM, у Варшаві є побоювання щодо торговельних контрзаходів, які можуть запровадити окремі країни ЄС. Йдеться зокрема про Німеччину, але загалом проти продовження виступають до 20 країн.

Також Польща допускає, що інші держави Східної Європи можуть відмовитись від підтримки ембарго після 15 вересня.

Неофіційно RMF FM дізналось, що, найімовірніше, проти рішення Єврокомісії не буде йти Румунія, але таке ж рішення можуть ухвалити й інші – Болгарія, Чехія, Словаччина й Угорщина.

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Теми: ЄСПольщазерносанкції
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