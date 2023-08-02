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Зеленський: Польща разом з нами стала щитом Європи, жодної тріщини в цьому щиті бути не може

"Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 00:42
Зеленський: Польща разом з нами стала щитом Європи, жодної тріщини в цьому щиті бути не може
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬИКЙ, ФОТО ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надзвичайно цінує історичну підтримку Польщі та не дасть "жодним політичним миттєвостям" зіпсувати відносини між українським і польським народами.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Україна б'ється за свободу свою та всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи – від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може.

Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом – понад усе".

Що було раніше:

  • У вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до Міністерства закордонних справ у Києві через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.
  • В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".
  • Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.
  • Водночас в Офісі президента України назвали безпідставними заяви у Варшаві про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею.
  • Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання представника Офісу президента Польщі Марчина Пшидача, зазначивши, що "таких помилок не повинно бути".

Теми: ПольщаЗеленськийУкраїна
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