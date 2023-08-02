Київщину атакують ворожі безпілотники: працює ППО
Середа, 2 серпня 2023, 01:13
Вночі 2 серпня російські безпілотники атакують Київську область, по них працюють сили протиповітряної оборони.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram
Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО.
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Нагадаємо: Російські загарбники запустили по Україні безпілотники типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська Краснодарьского краю.