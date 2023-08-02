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Київщину атакують ворожі безпілотники: працює ППО

"Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 01:13
Київщину атакують ворожі безпілотники: працює ППО
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Вночі 2 серпня російські безпілотники атакують Київську область, по них працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО.

Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки, залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги".

Нагадаємо: Російські загарбники запустили по Україні безпілотники типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська Краснодарьского краю.

Теми: Київська областьППОбезпілотники
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