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У бік Ізмаїлу летять "Шахеди": в ОВА просять не знімати роботу ППО

"Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 01:29
У бік Ізмаїлу летять Шахеди: в ОВА просять не знімати роботу ППО
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У бік півдня Одеської області, у напрямку міста Ізмаїл, летять ворожі безпілотники типу "Шахед", обласна військова адміністрація закликала мешканців регіону не ігнорувати тривогу і не документувати роботу сил ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Дослівно Повітряні сили: "Група БпЛА "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у бік півдня Одещини, Ізмаїлу".

Деталі: Очільник ОВА закликав жителів всієї Одеської області залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги і не знімати роботу ППО.

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Нагадаємо: Російські загарбники запустили по Україні безпілотники типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська Краснодарьского краю.

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Теми: ШахедОдеська областьППО
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