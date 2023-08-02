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На півдні Одещини працюють сили ППО – ОВА

"Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 03:01
На півдні Одещини працюють сили ППО – ОВА
Ілюстративне фото Повітряних сил

Російські загарбники вночі 2 серпня атакують ударними безпілотниками південь Одеської області, їхню атаку відбивають сили протиповітряної оборони.

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Ворог продовжує атакувати південь Одеської області ударними БпЛА. Наші сили ППО працюють.

Прошу всіх лишатися в укриттях".

Деталі: Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворожі "Шахеди" рухаються у бік міста Ізмаїл Одеської області.

Теми: ШахедОдеська областьППО
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