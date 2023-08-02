На півдні Одещини працюють сили ППО – ОВА
Середа, 2 серпня 2023, 03:01
Російські загарбники вночі 2 серпня атакують ударними безпілотниками південь Одеської області, їхню атаку відбивають сили протиповітряної оборони.
Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова: "Ворог продовжує атакувати південь Одеської області ударними БпЛА. Наші сили ППО працюють.
Прошу всіх лишатися в укриттях".
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Деталі: Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворожі "Шахеди" рухаються у бік міста Ізмаїл Одеської області.
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