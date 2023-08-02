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Атака "Шахедів" на Київ: пошкоджено нежитлові приміщення

"Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 03:45
Атака Шахедів на Київ: пошкоджено нежитлові приміщення
ЗНИЩЕНИЙ БЕЗПІЛОТНИК. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Уламки збитих силами протиповітряної оборони російських ударних безпілотників, які вночі 2 серпня атакували Київ, впали у Солом'янському, Святошинському і Голосіївському районах столиці, пошкоджено нежитлові приміщення.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram, міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Попка: "Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Солом'янському районі столиці. 

Також зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі".

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Деталі: За словами Кличка, у Солом’янському районі Києва є пошкодження нежитлового приміщення, а у Святошинському районі після падіння уламків БпЛА загорілося дерево.

На місце падіння уламків виїхали пожежно-рятувальні служби.

Пізніше у КМВА уточнили, що пошкодження нежитлових приміщень зафіксовано у Солом'янському і Святошинському районах.

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В адміністрації додали, що інформація щодо потерпілих наразі не надходила.

Також, за словами Кличка, надійшло повідомлення екстреним службам про вибух у Голосіївському районі, інформація уточнюється.

Доповнено о 03:45. Згідно з оновленими даними Кличка, внаслідок ворожої атаки на столицю та падіння уламків БпЛА в Солом’янському районі пошкоджене нежитлове приміщення, а у Святошинському районі було загоряння дерева.

За словами очільника Києва, інформація про вибух в Голосіївському районі на місці не підтвердилася.

Внаслідок атаки ворожих безпілотників жертв і потерпілих у столиці немає, додав Кличко.

Водночас КМВА повідомляє, що зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі. "Частини дрона впали на дитячий майданчик. В іншому місці району відбулося загоряння нежитлового приміщення. Інформація щодо потерпілих відсутня. Підрозділи ДСНС працюють на місцях", – повідомили в адміністрації.

Теми: КиївШахедППО
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