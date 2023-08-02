"Шахеди" атакують Київ: у місті працює ППО

Російські ударні безпілотники вночі 2 серпня атакують Київ, по них працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Пряма мова Попка: "У столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги".

Деталі: Повітряні сили повідомили, що ворожі "Шахеди" атакують Київ з південно-західного та північного напрямків.

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У Києві та області оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що вночі 2 серпня ворожі безпілотники атакували Київську область.