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"Шахеди" атакують Київ: у місті працює ППО

"Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 02:46
Шахеди атакують Київ: у місті працює ППО
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Російські ударні безпілотники вночі 2 серпня атакують Київ, по них працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Пряма мова Попка: "У столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги".

Деталі: Повітряні сили повідомили, що ворожі "Шахеди" атакують Київ з південно-західного та північного напрямків.

У Києві та області оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що вночі 2 серпня ворожі безпілотники атакували Київську область.

Теми: ШахедППОКиїв
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