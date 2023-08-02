"Шахеди" атакують Київ: у місті працює ППО
Середа, 2 серпня 2023, 02:46
Російські ударні безпілотники вночі 2 серпня атакують Київ, по них працюють сили протиповітряної оборони.
Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Пряма мова Попка: "У столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги".
Деталі: Повітряні сили повідомили, що ворожі "Шахеди" атакують Київ з південно-західного та північного напрямків.
У Києві та області оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що вночі 2 серпня ворожі безпілотники атакували Київську область.