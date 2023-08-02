У Петербурзі знову намагалися спалити військкомат – росЗМІ

У російському місті Санкт-Петербург ввечері 1 серпня невідома дівчина намагалася підпалити будівлю військкомату, російські Telegram-канали пишуть, що це вже третя спроба спалити військкомат.

Джерело: російські Telegram-канали "Shot" і "Baza"

Деталі: За інформацією "Shot", спроба підпалу військкомату у Петербурзі сталася на Англійському проспекті.

"Ймовірно дівчина в хустці кинула до входу пляшку із запальною сумішшю, після чого зникла з місця злочину. Співробітники військкомату змогли самі загасити вогонь, винуватицю розшукує поліція", – повідомив канал.

Пізніше Telegram-канал "Baza" опублікував відео моменту підпалу військкомату.

На кадрах видно, як дівчина підійшла до входу в будівлю, поклала біля дверей згорток і підпалила його.

Нагадаємо: 31 липня у Петербурзі чоловік протаранив ворота на подвір'я військкомату машиною і намагався спалити його.