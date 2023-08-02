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ISW пояснив, навіщо Герасимов показався у командному пункті на окупованому Запоріжжі

Середа, 2 серпня 2023, 05:59
ISW пояснив, навіщо Герасимов показався у командному пункті на окупованому Запоріжжі
ВАЛЕРІЙ ГЕРАСИМОВ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПРЕССЛУЖБИ МІНОБОРОНИ РФ

Міністерство оборони РФ продовжує позиціонувати начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова як ефективного командувача, який керує театром військових дій в Україні, йдеться у щоденному звіті Інститут вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті відзначили, що Міноборони РФ опублікувало 1 серпня відеозапис, на якому Герасимов, як повідомляється, інспектує передовий командний пункт на заході Запорізької області та отримує брифінг про українські операції та російську оборону в цьому районі.

"Цей відеозапис є одним з перших публічних виступів Герасимова після заколоту, організованого засновником "ПВК Вагнер" Євгеном Пригожиним 24 червня, та вказує на те, що Міноборони РФ продовжує висвітлювати роль Герасимова як командувача театром військових дій", – йдеться у звіті аналітиків ISW.

Раніше деякі російські джерела стверджували, що генерал-полковник Михайло Теплінський замінив Герасимова на посаді командувача військовими діями в Україні після заколоту "Вагнера". Однак в ISW наголосили, що не змогли перевірити відповідні чутки та вважає, що Герасимов, швидше за все, номінально збереже свою посаду в російських Збройних силах.

"На відеозаписах Міноборони Герасимов зображений як архітектор російських оборонних операцій в одному з секторів українського контрнаступу на півдні. Ця роль раніше приписувалася колишньому заступнику командувача Об'єднаного угруповання військ в Україні генералу армії Сергію Суровікіну та колишньому командувачу 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) генерал-майору Івану Попову до їхнього ймовірного звільнення, які відбулися 28 червня та 15 липня через протистояння з Герасимовим та недотримання ієрархії в МО РФ", – йдеться у звіті ISW.

Теми: РосіяЗапоріжжя
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