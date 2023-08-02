ISW пояснив, навіщо Герасимов показався у командному пункті на окупованому Запоріжжі

Міністерство оборони РФ продовжує позиціонувати начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова як ефективного командувача, який керує театром військових дій в Україні, йдеться у щоденному звіті Інститут вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті відзначили, що Міноборони РФ опублікувало 1 серпня відеозапис, на якому Герасимов, як повідомляється, інспектує передовий командний пункт на заході Запорізької області та отримує брифінг про українські операції та російську оборону в цьому районі.

"Цей відеозапис є одним з перших публічних виступів Герасимова після заколоту, організованого засновником "ПВК Вагнер" Євгеном Пригожиним 24 червня, та вказує на те, що Міноборони РФ продовжує висвітлювати роль Герасимова як командувача театром військових дій", – йдеться у звіті аналітиків ISW.

Раніше деякі російські джерела стверджували, що генерал-полковник Михайло Теплінський замінив Герасимова на посаді командувача військовими діями в Україні після заколоту "Вагнера". Однак в ISW наголосили, що не змогли перевірити відповідні чутки та вважає, що Герасимов, швидше за все, номінально збереже свою посаду в російських Збройних силах.

"На відеозаписах Міноборони Герасимов зображений як архітектор російських оборонних операцій в одному з секторів українського контрнаступу на півдні. Ця роль раніше приписувалася колишньому заступнику командувача Об'єднаного угруповання військ в Україні генералу армії Сергію Суровікіну та колишньому командувачу 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) генерал-майору Івану Попову до їхнього ймовірного звільнення, які відбулися 28 червня та 15 липня через протистояння з Герасимовим та недотримання ієрархії в МО РФ", – йдеться у звіті ISW.