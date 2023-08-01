Міноборони РФ запевняє, що Герасимов нібито побував у Запорізькій області

Міноборони РФ переконує, що Герасимов посидів десь у штабі нібито в Запорізькій області. Скриншот з відео Міноборони РФ

Російське Міноборони заявило, що начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов нібито побував на тимчасово окупованій території Запорізької області України.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно російське відомство: "Під час роботи в зоні проведення спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України − ред.) начальник Генерального штабу ЗС РФ генерал армії Валерій Герасимов перевірив передовий пункт управління угруповання військ на Запорізькому напрямку".

Деталі: Повідомляють, що Герасимов заслухав доповідь командувача угруповання генерал-полковника Олександра Романчука щодо "поточної обстановки, характеру дій противника і виконання російськими військами бойових завдань на Оріхівському тактичному напрямку".

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Міноборони РФ також опублікувало хвилинне відео з Герасимовим, проте на ньому не зрозуміло, де саме перебуває російський генерал.

Чому це важливо: Російське Міноборони час від часу публікує фото і відео з військовим керівництвом РФ нібито з зони бойових дій в Україні. Водночас російське відомство вже ловили на брехні. Наприклад, 18 грудня 2022 року Міноборони РФ опублікувало відео, на якому його глава Сергій Шойгу нібито облітає позиції військових на вертольоті. Але пізніше виявилося, що насправді Шойгу був на відстані близько 80 кілометрів від лінії фронту – у тимчасово окупованому Криму.