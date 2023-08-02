Ворог вночі атакував об'єкти інфраструктури на півдні Одещини: пошкоджено елеватор
Середа, 2 серпня 2023, 06:26
Російські окупанти вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.
Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова: "Вночі ворог спрямував ударні БпЛА на південь Одеської області.
Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби".
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Деталі: Очільник ОВА також повідомив, що станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило.
Нагадаємо: Російські загарбники вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.