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Ворог вночі атакував об'єкти інфраструктури на півдні Одещини: пошкоджено елеватор

"Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 06:26
Ворог вночі атакував об'єкти інфраструктури на півдні Одещини: пошкоджено елеватор
Пожежа. Ілюстративне фото ДСНС

Російські окупанти вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Вночі ворог спрямував ударні БпЛА на південь Одеської області.

Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби".

Деталі: Очільник ОВА також повідомив, що станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило.

Нагадаємо: Російські загарбники вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.

Теми: Одеська областьбезпілотникиРосія
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