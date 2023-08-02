Ворог вночі атакував об'єкти інфраструктури на півдні Одещини: пошкоджено елеватор

Російські окупанти вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Вночі ворог спрямував ударні БпЛА на південь Одеської області.

Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби".

Реклама:

Деталі: Очільник ОВА також повідомив, що станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило.

Нагадаємо: Російські загарбники вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.