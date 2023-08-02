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В Україні втретє за добу оголошували повітряну тривогу

"Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 08:54
В Україні втретє за добу оголошували повітряну тривогу
скріншот мапи тривог

На території України втретє впродовж 2 серпня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Оновлено: Станом на 08:25 по всій території України знову оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Близько 09:00 на території всієї України – відбій повітряної тривоги.

Деталі: Раніше повітряну тривогу оголошували на території всієї України.

Як повідомили Повітряні сили, причиною тривоги став зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.

Близько 08:00 на території всієї України – відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо: У Києві та низці областей України вночі 2 серпня оголошували повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників.

Теми: повітряна тривогаУкраїна
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