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ЗСУ вибили ворога з позицій в районі Андріївки – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоСереда, 2 серпня 2023, 09:23
ЗСУ вибили ворога з позицій в районі Андріївки – Генштаб
Андріївка, бахмутський напрямок, скрін з мапи DEEPSTATE

Українські захисники вибили ворога з позицій південніше Андріївки, що в районі Бахмута. 

Джерело: Генштаб ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі національного телемарафону новин

Дослівно: "На бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. В ході ведення Силами оборони наступальних дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Андріївки, безуспішно намагався відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки. Важкі бої тривають".

 
deepstate

Деталі: Також Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюючись на досягнутих рубежах. 

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Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Водночас противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, задіює резерви.

Зазначимо, що в ефірі національного телемарафону новин речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук заявив, що "у ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки". Він повідомив про це, коментуючи ситуацію на бахмутському, а не авдіївському напрямку, де власне розташована Авдіївка. 

Крім того, заразом з Авдіївкою він згадав Кліщіївку та Кудрюмівку, які знаходяться поруч саме з Андріївкою. На офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook не повідомлялось про вибиття ворога південніше Авдіїївки, згадується лише Андріївка. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Коментуючи інформацію стосовно бойових дій поблизу Андріївки, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий уточнив, що можливе звільнення цього населеного пункту покращить тактичне положення наших сил і дозволить розвинути успіх з метою оточення або витіснення військ противника з Бахмута.

Теми: БахмутконтрнаступвійнаЗбройні сили
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