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Бахмутський напрямок: Череватий пояснив, що дасть майбутнє звільнення Андріївки

Валентина РоманенкоВівторок, 25 липня 2023, 15:42
Бахмутський напрямок: Череватий пояснив, що дасть майбутнє звільнення Андріївки
скриншотз мапи Deep State

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, метр за метром відвойовуючи в росіян захоплені ними позиції.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону та в коментарі УП

Деталі: Коментуючи інформацію стосовно бойових дій поблизу Андріївки, Череватий уточнив, що можливе звільнення цього населеного пункту вчергове покращить тактичне положення наших сил і дозволить розвинути успіх з метою оточення або витіснення військ противника з Бахмута.

Пряма мова: "Андріївка, як і будь-які населені пункти навколо Бахмута, які будуть взяті, дозволяють завершувати операцію з оточення Бахмута або витіснення ворога.

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Загалом на Бахмутському напрямку Сили оборони утримують ініціативу і продовжують щодня по сотнях метрів звільняти нашу землю. За тиждень облік іде на кілометри, прийде час – він піде і на десятки кілометрів. Головний принцип тут – це поступальність і максмальне збереження особового складу, паралельно – завдання максимальної шкоди і втрат ворогу".

Деталі: Череватий додав, що за минулу добу на цьому напрямку було знищено 95 російських окупантів, 187 поранено, трьох взято в полон.

Чому це важливо: Деякі ЗМІ помилково трактували слова Череватого в ефірі телемарафону, як підтвердження поширеної раніше інформації про нібито взяття під контроль ЗСУ населеного пункту Андріївка на Бахмутському напрямку.

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Теми: Бахмутконтрнаступ
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