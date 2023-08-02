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Суд заочно арештував екснардепа Рабіновича в справі про держзраду

Валентина РоманенкоСереда, 2 серпня 2023, 11:37
Суд заочно арештував екснардепа Рабіновича в справі про держзраду
Вадим Рабінович. фото ОПЗЖ

За клопотанням Державного бюро розслідувань суд обрав запобіжний захід підозрюваному в державній зраді екснардепу від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу.

Джерело: ДБР

Деталі: 1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.

Що передувало: 26 липня Рабіновичу було повідомлено про підозру в державній зраді.

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Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

У своїх численних виступах та інтерв’ю Рабінович оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

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Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала країні-агресору ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теми: РабіновичдержзрадаДБРсуд
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