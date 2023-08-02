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Суд заочно арештував екснардепа Рабіновича в справі про держзраду

Валентина РоманенкоСереда, 2 серпня 2023, 11:37
Суд заочно арештував екснардепа Рабіновича в справі про держзраду
Вадим Рабінович. фото ОПЗЖ

За клопотанням Державного бюро розслідувань суд обрав запобіжний захід підозрюваному в державній зраді екснардепу від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу.

Джерело: ДБР

Деталі: 1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.

Що передувало: 26 липня Рабіновичу було повідомлено про підозру в державній зраді.

Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

У своїх численних виступах та інтерв’ю Рабінович оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала країні-агресору ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теми: РабіновичдержзрадаДБРсуд
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