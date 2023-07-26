ДБР оголосило підозру в держзраді екснардепу Рабіновичу

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому народному депутату від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадиму Рабіновичу.

Джерело: пресслужба ДБР, пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: За інформацією слідства, депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Дослівно ДБР: "Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України".

Реклама:

Більше деталей: За інформацією слідства, наразі він переховується за кордоном. Про підозру повідомлено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

У березні 2022 року Рабинович у коментарі УП повідомив, що перебуває за кордоном, але заявив, що шукає можливості повернутися в Україну. За словами нардепа, він спочатку був на лікуванні в Ізраїлі, а потім полетів на Кіпр.

У березні цього року працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у низки народних депутатів від фракції ОПЗЖ, у тому числі Рабіновича, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України.

Читайте також: Проросійські партії пішли на дно: які проєкти Кремля заборонив суд?

Нагадаємо:

У березні 2022 року Рада нацбезпеки та оборони України призупинила діяльність партій, які мають зв’язки з Росією: "Опозиційної платформи – За життя", "Партії Шарія", "Наші", "Опозиційного блоку", "Лівої опозиції", "Союзу лівих сил", "Держави", "Прогресивної соціалістичної партії України", "Соціалістичної партії України", партії "Соціалісти" та "Блоку Володимира Сальдо".

14 квітня фракція проросійської "Опозиційної платформи – За життя" припинила роботу в парламенті.

3 травня Верховна Рада офіційно заборонила діяльність проросійських партій в Україні.

12 травня фракція "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді офіційно перестала існувати.

Читайте також: Кремль без рук, або Як розвалилась ОПЗЖ