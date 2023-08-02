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Звір-машина: Залужний показав в дії РСЗО RM-70 Vampire

Станіслав ПогоріловСереда, 2 серпня 2023, 12:51
Звір-машина: Залужний показав в дії РСЗО RM-70 Vampire
Фото: Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео бойової динамічної роботи на лінії зіткнення РСЗО RM-70 Vampire екіпажів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка

Джерело: Залужний у Facebook

Деталі: Повідомляється, що ракетна пускова установка RM-70 Vampire несе на собі 40 снарядів реактивно-залпового вогню. Працює як одиничними пострілами, так і залпами. Управління вогнем проводиться як із кабіни, так і за допомогою переносного пристрою з найближчого укриття.

"Приїжджаємо, розкладаємося, наводимося. Три-чотири хвилини, і ми вже готові, чекаємо наказу "Вогонь!", – описує динамічну роботу командир RM-70 Vampire Павло.

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"Це реально звір-машина. Коли робить залп повним пакетом, то враження просто не передати",  – додає топогеодезист RM-70 Vampire Іван.

Довідково: РСЗВ прийняли на озброєння армії Чехословаччини в 1971 році, проте вона залишається ефективною. Як і російська версія РСЗВ БМ-21, вона має пускову установку на 40 ракет "Град" калібру 122-мм, але, на відміну від російської версії, несе додатковий боєзапас на 40 ракет для швидкого перезарядження на броньованому шасі Tatra 813, що скорочує час на підготовку до наступного пострілу до декількох хвилин.

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Теми: зброявійнаУкраїна
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