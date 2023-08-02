Антикорупційна прокуратура завершила розслідування справи Галантерника та Ко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування щодо злочинної організації, серед учасників якої мер Одеси, чинні та колишні посадовці Одеської міськради.

Джерело: пресслужба САП у Telegram, Центр протидії корупції

Деталі: Прокурор САП дав відповідне доручення детективам НАБУ про відкриття матеріалів у кримінальному провадженні за фактами незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів, вчинених злочинною організацією та іншими особами, залученими до вчинення злочинів.

Серед фігурантів цієї справи мер Одеси Геннадій Труханов, його колишній заступник, колишні керівник департаменту комунальної власності Одеської міськради та його заступник, а також інші особи – представники товариств-забудовників та учасники злочинної організації – приватні особи.

Перед завершенням досудового розслідування упродовж червня-липня 2023 року прокурор САП та детективи повідомили підозрюваним про зміни раніше оголошених підозр, а також деяким з них повідомлено про нові підозри, зокрема, за фактами отримання від керівника злочинної організації неправомірної вигоди у виді об’єктів нерухомості.

В рамках досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2019 років вказані особи розробили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для її подальшої забудови.

Так, земельні ділянки територіальної громади Одеси передавались в оренду в обхід конкурсу виключно наперед узгодженим товариствам–забудовникам. Забудовники сплачували кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам, які через підконтрольних осіб в Одеській міській раді, забезпечували ухвалення відповідного рішення на передачу в оренду зазначених ділянок.

Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами за результатами експертизи становить 689 млн грн.

Крім того, в ході розслідування встановлені факти легалізації коштів, отриманих злочинною організацією від вчинення інших кримінальних правопорушень.

Загалом у справі 16 підозрюваних, включно з неофіційним "господарем Одеси" Володимиром Галантерником, якого вважають керівником злочинної організації.

Ключовими фігурантами справи є

мер Одеси Геннадій Труханов;

ексголова постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради (ОМР) Василь Шкрябай;

ексголова земельної комісії ОМР, а нині в.о. заступника мера Олег Бриндак;

екскерівник департаменту комунальної власності ОМР Олексій Спектор;

ексзаступник керівника департаменту комунальної власності ОМР Володимир Радіонов;

керівник юридичного департаменту ОМР Інна Поповська;

помічниця Галантерника Альона Попова;

власники та топменеджери компанії "Будова", зокрема її бенефіціар Дмитро Дімарський.

Керівником організації вважають колишнього "тіньового господаря" Одеси Галантерника. Він переховується від слідства за кордоном. Останні роки жив у Лондоні.

Також у виділеному із цієї справи провадженні фігурує експрокурор Одеської області Олег Жученко, який спільно з іншими особами підозрюється у незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси, а також у отриманні від представника компанії-забудовника хабаря у вигляді квартири. Розслідування цієї справи завершили 20 липня, зазначає ЦПК.