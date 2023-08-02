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Путін домовився з Ердоганом про візит до Туреччини, також обговорили "зернову угоду"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 2 серпня 2023, 13:23
Путін домовився з Ердоганом про візит до Туреччини, також обговорили зернову угоду
ПУТІН ТА ЕРДОГАН, РІА НОВОСТИ

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін домовилися про візит останнього до Туреччини, а також обговорили "зернову угоду".

Джерело: канцелярія Ердогана

Дослівно: "Президент Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічі лідери двох країн домовилися про візит Путіна до Туреччини". 

Деталі: Ердоган наголосив, що під час російсько-української війни "не слід вживати заходів для ескалації", а також підкреслив важливість Чорноморської ініціативи, яку він вважає "містком миру".

Він заявив, що довготривале припинення Чорноморської ініціативи не приносить нікому користі, і що найбільше постраждають країни, які потребують зерна та мають низькі доходи. Ердоган зазначив, що ціни на зернові культури, які знизилися на 23 відсотки раніше, збільшилися на 15 відсотків за останні два тижні.

Ердоган додав, що Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль і дипломатії для продовження Чорноморської ініціативи.

Довідково: За ордером МКС Путіна можуть заарештувати в будь-якій із 123 країн, які ратифікували Римський статут. Туреччина не ратифікувала цей документ та не визнає юрисдикцію суду в Гаазі.

Що передувало: 

Нагадаємо: 

Теми: ПутінЕрдоганРосіяТуреччина
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