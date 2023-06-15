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У Кремлі підтвердили, що Путін планує приїхати в Туреччину

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 18:58

Російський президент Володимир Путін планує візит до Туреччини на запрошення турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, але його конкретних термінів поки немає.

Як пише "Європейська правда", про це російському "Интерфаксу" повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

"Президент Туреччини підтвердив своє запрошення нашому президенту (Путіну – ред.) відвідати Туреччину. Плани є, але конкретних термінів ще не обговорювали", – зазначив Ушаков.

Раніше ЗМІ писали, що президент РФ міг приїхати в Туреччину на відкриття атомної електростанції "Аккую", збудованої "Росатомом", у квітні, або на інавгурацію Ердогана у червні.

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Особисто лідери Росії й Туреччини бачились востаннє в липні 2022 року під час візиту до Ірану.

Як відомо, Анкара намагається збалансувати свої добрі зв'язки як з Москвою, так і з Києвом в умовах війни. Вона принципово виступає проти санкцій, але заявила, що не дозволить їх обходити в Туреччині, і що російські військові не зможуть використати жодну поставлену продукцію у військових цілях.

Теми: ПутінРосіяТуреччина
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