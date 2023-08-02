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Військові, які збивають "Шахеди" на Київщині, заявляють про недоплати

Соня ЛукашоваСереда, 2 серпня 2023, 13:47
Військові, які збивають Шахеди на Київщині, заявляють про недоплати
Скріншот із відео УП

Військові Нацгвардії, які у складі ротної групи збивають російські дрони над критичною інфраструктурою Київщини, скаржаться, що не отримують доплату.

Джерело: військові, які звернулись до УП

Деталі: Військові запевняють, що, за окремим наказом військової частини 3101, вони виконують бойове завдання. А саме прикривають повітряний простір об’єкта критичної інфраструктури і відбивають удари росіян по цьому об’єкту.

Наказ є таємним. Однак з власних джерел УП відомий його номер, дата і назва. Судячи з цих даних, у документі йдеться саме про ті задачі, які зазначають військові.

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Згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ № 37 від  26.01.2023, додаткова винагорода у 30 тисяч гривень має виплачуватись, зокрема, тим військовослужбовцям, які виконують бойові завдання "з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури".

Водночас, військові в/ч 3101, що збивають російські дрони на Київщині, кажуть, що з лютого 2023 їм припинили виплати додаткових коштів. Наразі вони отримують лише базові 20 тисяч гривень.

Захисники декілька разів звертались до свого керівництва щодо причин невиплат. В одній з відповідей, яка є в розпорядженні УП, йдеться про те, що група військових нібито залучені не до протиповітряного прикриття, а лише до охорони об’єкта.

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"Українська правда" зверталась по коментар до командувача в/ч 3101 В'ячеслава Сивка, а також пресслужби Національної гвардії. Редакція запитала, чому військовим не виплачують додаткові гроші, чи звертались вони із рапортами через це і чи вживаються якісь заходи, щоб вирішити питання.

Пресслужба обіцяла надати відповідь. Однак протягом двох тижнів вона так і не надійшла.

Командир військової частини відмовився коментувати питання особисто, при цьому наполягаючи на тому, що редакція має дочекатись відповіді пресслужби, оскільки "неправильна інформація може використовуватись ворогом".

УП опублікує відповідь Нацгвардії, якщо вона таки надійде.

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