Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мисливці за "Шахедами". Як мобільні групи НГУ захищають небо над Києвом і Київщиною

Ольга Кириленко, Назарій МазилюкЧетвер, 19 січня 2023, 16:00

Азимут – 140, приблизна відстань – 30 кілометрів, – цією реплікою двом військовослужбовцям Північного об‘єднання Нацгвардії віддають наказ про підготовку до повітряного бою.

У цей час вони розгортають американський кулемет Browning калібру 12,7 міліметрів, виставлений на модифікованій "Газелі", і прицілюються по умовному повітряному об'єкту.

До бою готові, – доповідають хлопці менш ніж за хвилину.

Це лише імітація послідовності їхніх дій під час пересування повітряної загрози над Київщиною, за якою спостерігають журналісти "Української правди". Під час реальної повітряної тривоги доступ на вогневі позиції для журналістів закритий.

Екіпаж військовослужбовців Національної гвардії, за роботою якого спостерігає УП, оберігає один із важливих державних об'єктів. 

Після отримання сигналу про загрозу вони виїжджають на певну позицію та намагаються вразити ціль на підльоті – за 2-3 кілометри від об'єкту. 

– На пунктах управління є засоби, на яких ми бачимо повітряні цілі, відстань до цілі, її швидкість. Далі передаються вказівки нашим вогневим групам, на вказаних напрямках вони доповідають про готовність і, якщо тактико-технічні характеристики наявної в них зброї дозволяють працювати по цілі, то працюють.

Групи виставлені так, щоб максимально перекрити периметр і захистити наш державний об'єкт, – розповідає командир зведеного підрозділу по захисту нацгвардієць Віталій.

Робота таких мобільних вогневих груп стала особливо затребуваною восени 2022-го, відколи Росія почала атакувати тилові українські міста не лише ракетами, але й безпілотниками.

Безпілотники врізаються як у військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, так і в житлові будинки. Забираючи в українців не лише світло чи тепло, а й життя.

Останнім часом росіяни роблять запуски БПЛА переважно вночі, тому мобільні вогневі групи працюють із засобами нічного бачення, прицілювання та лазерними указками.

Тим не менш, влучити в безпілотник дуже важко, пояснює командир Віталій. 

– Імовірність того, що ми можемо збити повітряну ціль, приблизно 10%, бо, як показала практика, "Шахед" заходить на висоті 150 метрів, змінює курс і перед ударом, десь за 500-600 метрів, він піднімається на висоту 300 метрів і потім пікірує вже на визначену ціль, – додає Віталій.

Групі, за тренуваннями якої спостерігає УП, за весь час своєї кількамісячної роботи вдалося влучити по ворожих безпілотниках щонайменше 4 рази. Після обстрілу з кулемета літальні апарати були суттєво пошкоджені та змінювали напрямок руху.

Деталі – у репортажі "Української правди". 

Назарій Мазилюк, Ольга Кириленко, УП

Теми: ППОКиївська областьвійнаЗбройні силиармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Головне на Українській правді

Піраміда дронів. Як шахрайська схема на десятки мільйонів гривень вдарила по військових і волонтерах

— Рустем Халілов
інтерв'ю

Марія Берлінська: У нас зараз навіть не патова ситуація, а момент програшу

— Софія Середа

Дружній вогонь. Як байрактарщина, "фортеця Бахмут", "чмоні" і "Крим до літа" б'ють по своїх

— Михайло Кригель

Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним

— Роман Романюк, Роман Кравець
репортаж

Роз'єднання з Росією. Як позбувається радянських міфів місто, де присягнули на вірність московському цареві

— Євген Руденко, Дмитро Ларін
Відео

"Під дахом" Олега Татарова. УП знайшла маєток, в якому мешкає заступник керівника Офісу президента 

— Михайло Ткач

Холод, миші та артилерійські дуелі. Як зима впливає на бойові дії

— Євген Будерацький
інтерв'ю

"Наше все життя війна є". Богдан Тихолоз про культурний прорив Франка та Шевченка, який воскрешає мертвих

— Роман Кравець, Назарій Мазилюк

Надзвичайні вчинки звичайних людей. 7 висловлювань про Гідність

"Українська правда"

"Я повз до своїх три дні та дві ночі". Історія українського розвідника, якого вважали мертвим

— Рустем Халілов, Ярослав Шевченко