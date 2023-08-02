Незаконно відрядив військових до КМВА: повідомили про підозру екскомандиру частини

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому командиру однієї з військових частин ТРО, який відрядив військовослужбовців на службу до Київської міської ради.

Джерело: пресслужба ДБР, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Деталі: Встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.

Підставою для цього стало те, що їх командир видав наказ про відрядження цих військовослужбовців для проходження служби в Київській міській військовій адміністрації.

Реклама:

У прокуратурі вказують, що подібне рішення може бути ухвалене лише головнокомандувачем Збройних сил України.

Екскомандиру повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень вчиненому в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваному вручено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

ВІДЕО ДНЯ

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Що передувало: Державне бюро розслідувань повідомило депутатам Київської міської ради про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби.