Атака на військкомати в Росії: за 5 днів комісаріати палили 28 разів

З 29 липня по 2 серпня у Росії та окупованому Криму громадяни щонайменше 28 разів намагалися підпалити військові комісаріати та інші об'єкти, пов'язані з Міноборони РФ. Це наймасштабніша атака на військкомати відтоді, як у вересні 2022 року в Росії оголосили мобілізацію.

Джерело: Meduza

Деталі: Видання підрахувало, що найбільше підпалів сталося в Москві, Петербурзі та Казані, а в Подольську один і той самий військкомат підпалили двічі.

Спроби підпалів військових комісаріатів також сталися у Северодвінську, Можайську, селищі Агинське Забайкальського краю, населеному пункті Росошь Воронезької області, Омську, Копейську та Верхньоуральську Челябінської області, Вольську Саратівської області, Калузі, Улан-Уде.

У багатьох випадках затримані палії твердили, що їх обдурили шахраї, які представлялися співробітниками ФСБ.

При цьому багато хто з затриманих вважав, що, підпалюючи військкомати, допомагає ловити реальних злочинців.

Що було раніше: 31 липня стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін збільшив штрафи за неявку до військкомату за повісткою без поважної причини і за неповідомлення до військкомату відомостей.