Путін в 10 разів збільшив штрафи за неявку до військкомату

Російський диктатор Володимир Путін збільшив штрафи за неявку до військкомату за повісткою без поважної причини і за неповідомлення до військкомату відомостей.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", російське видання Медуза

Деталі: Повідомляється, що Путін підписав закон про збільшення до 30 тисяч рублів штрафів за неявку до військкомату за повісткою без поважної причини (зараз за це передбачено від 500 рублів до трьох тисяч рублів).

Також у РФ збільшили покарання за інші правопорушення, пов'язані з військовим обліком, за які раніше загрожував штраф від 500 рублів до трьох тисяч рублів:

штраф за неповідомлення до військкомату актуальних даних про громадянина (сімейний стан, освіта, робота, місце проживання) становитиме від 1 тисячі до 5 тисяч рублів;

штраф за ухилення від медичного обстеження − від 15 до 25 тисяч рублів;

штраф за навмисне псування, знищення або недбале зберігання військового квитка чи інших документів військового обліку − від 3 тисяч до 5 тисяч рублів.

Крім того, цей документ вводить штрафи до 400 тисяч рублів за неподання юрособами списків для взяття громадян на військовий облік.

Закон набуде чинності 1 жовтня 2023 року.