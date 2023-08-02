На Закарпатті викрили військкома з документами РФ, якому підлеглі зводили будинок

На Закарпатті правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування, у якого знайшли символіку РФ та видані в Росії документи, та який змушував підлеглих будувати власний будинок.

Джерело: пресслужба МВС України

Дослівно: "Земельну ділянку під будівництво начальник одного з підрозділів РТЦК придбав під час воєнного стану, після чого побудував на ній приватну садибу. Оформив майно фігурант на близького родича".

Деталі: Повідомляється, що під час обшуку на будівельному майданчику поліцейські виявили військовослужбовців, які у службовий час зводили будинок для свого начальника.

Також під час обшуків правоохоронці вилучили службову документацію, дорогоцінні метали, гроші.

Крім того, у фігуранта знайшли георгіївські стрічки, російський прапор, одяг із символікою країни-агресора, а також особисті документи, видані на території РФ.

Військкому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років.

Наразі вживаються заходи із встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Що було раніше: Від початку повномасштабної війни Державне бюро розслідувань розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень роботи військкоматів та ВЛК, вручили 21 підозру.