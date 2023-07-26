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ДБР вручило 21 підозру через порушення у роботі військкоматів та ВЛК – Міноборони

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 липня 2023, 16:17
ДБР вручило 21 підозру через порушення у роботі військкоматів та ВЛК – Міноборони
Ілюстративне фото з Facebook ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Державне бюро розслідувань розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень роботи військкоматів та ВЛК, вручили 21 підозру.

Джерело: перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram

Деталі: Павлюк повідомив, що створені робочі групи Міноборони для перевірки військкоматів працюють в регіонах. Він запевнив, що аналізується досвід служби, репутація, інформація в публічному просторі та звернення громадян.

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Всього від громадян прийнято понад 2 300 звернень. Це охоплює весь спектр питань при взаємодії із військкоматами: від корупції до організаційних проблем. Павлюк запевнив, що кожне звернення опрацьовується індивідуально.

Пряма мова: "Триває робота зі сторони правоохоронних органів щодо перевірки керівного складу ТЦК та СП. НАЗК сформовано базу, до якої увійшли всі керівники та заступники керівників ТЦК, яких слід перевірити. По 102 особам вже розпочато моніторинг способу життя.

Активно працює ДБР. Від початку війни розслідує 106 кримінальних провадження щодо порушень під час роботи ТЦК та СП, військово-лікарських комісій. Повідомлено про підозру 21 особі. 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб – спрямовано до суду". 

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Більше деталей: За його словами, також триває робота над пропозиціями змін до нормативно-правових актів. Окрім цього, у пріоритеті – цифровізація роботи центрів комплектування.

Передісторія: 

  • Після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим, у якого УП знайшла нерухомість й автопарк на мільйони доларів в Іспанії, в Україні розпочалися перевірки територільних центрів комплектування (військкоматів).
  • Зеленський повідомляв, що дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в Україні.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що результати інспекції військкоматів мають бути до кінця липня.

Теми: ДБРТЦК
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