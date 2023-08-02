Дружина судді ВАКС допомагала йому писати рішення у гучній справі – ЗМІ

Суддю Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка запідозрили в тому, що він ділиться з дружиною-адвокаткою матеріалами справ, а вона допомагає йому виписувати судові рішення щодо високопосадовців, підозрюваних у корупції.

Джерело: розслідування "Слідства.Інфо"

Деталі: Журналісти дослідили чернетку повної версії судового рішення, яке веде слідчий суддя ВАКСу Андрій Біцюк, отриману від джерел на умовах анонімності.

У перші дні повномасштабного вторгнення до Вищого антикорупційного суду звернувся експрокурор Одеської області Олег Жученко з проханням перерахувати заставні кошти на потреби ЗСУ. Засідання проводив слідчий суддя Біцюк. Він задовольнив клопотання Жученка, чим послабив запобіжний захід експрокурора.

Та, схоже, суддя Біцюк був не до кінця впевнений у своєму рішенні, тому вирішив надіслати документи у справі Жученка своїй дружині. У чернетці повної версії ухвали, що створена з облікового запису Біцюка 2 березня 2022-го, — досить туманне формулювання судді, чому експрокурору дозволяють перерахувати заставу на потреби армії та натомість отримати більше свободи, перебуваючи під слідством.

Видання "Слідство.Інфо" отримало ще один документ — з назвою "СправаЖуч". У його метаданих автором знову фігурує Біцюк, а от правки вносилися вже людиною на імʼя Анна Надточиєва. Того ж дня відредагований документ надіслали з електронної пошти, яку використовує дружина судді Надточиєва (вона зазначала саме цю пошту, коли була кандидаткою у судді ВАКС), на пошту Біцюка (яку він вказував під час конкурсу до ВАКСу).

Журналісти зауважили цікаве формулювання, яке зʼявилося в остаточному рішенні суду після правок Надточиєвої: "Сторона захисту обґрунтовує клопотання про зміну запобіжного заходу введенням воєнного стану та наданням можливості підозрюваному Жученку О.Д. взяти участь у захисті територіальної цілісності та незалежності України".

Водночас під час кількахвилинного засідання ВАКСу на початку повномасштабної війни про таке право підозрюваного не йшлося. "Слідство.Інфо" вирішило перевірити, чи справді експрокурор Одеської області хотів до лав ЗСУ.

У розмові з журналістами Жученко розповів, що після початку повномасштабного вторгнення звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з питанням про можливість передачі 2,6 млн гривень застави на потреби ЗСУ. Тобто сам підозрюваний хотів допомогти армії лише грошима, а не йти служити, наголошують розслідувачі. Він надіслав журналістам текст клопотання, яке у лютому 2022-го подавав до ВАКСу. І справді — там не було жодного слова про те, що Жученко зі зброєю у руках збирається захищати державу.

А от у офіційному рішенні, яке є публічним, саме цей намір переконує суддю послабити запобіжний захід підозрюваному у корупції. Виходить, що дружина судді просто вигадала це, коли редагувала документ, будучи абсолютно сторонньою людиною у цій справі, зазначають розслідувачі.

Серед отриманих документів "Слідство.Інфо" виявило ще один лист з проєктом рішення у справі Жученка. Цього разу авторкою документу з правками Андрія Біцюка є Наталія Мовчан. Жінка з таким самим іменем працює у ВАКСі слідчою суддею. Судове рішення саме у цій версії було опубліковано у судовому реєстрі. Суддя Мовчан відмовилася спілкуватися з журналістами та кинула слухавку.

Отримані та опрацьовані журналістами документи свідчать про те, що Надточиєва мала доступ до матеріалів справ, які веде її чоловік, – і не лише стосовно експрокурора Одеської області.

"Слідству.Інфо" відомо, що суддя Біцюк міг ділитися з дружиною не тільки текстами майбутніх судових рішень, але й конфіденційною інформацією (копії паспортів, адреси проживання, банківські дані та ін.) стосовно підозрюваних Андрія Гавриленка та Бориса Родіна (вони разом із експрокурором Жученком є фігурантами так званої справи Труханова-Галантерника).

У справі іншого підозрюваного у корупційних діях Олега Бриндака слідчий суддя Біцюк надіслав дружині низку документів – копії платіжних доручень, заяви людей, які внесли заставу за Бриндака, клопотання про зміну запобіжного заходу та інше.

"Якщо вдасться довести, що він робив всі ці дії, використав чужі думки в судовому рішенні і видав їх за свої, то має збиратися Вища рада правосуддя. Тут можуть бути ознаки істотного дисциплінарного проступку — це підстава для звільнення з посади. Я допускаю, що йому можуть дати догану і відправити повчитися в Національну школу суддів", — коментує Вадим Валько, юрист Центру протидії корупції.

Журналістам не без проблем вдалося отримати коментар самого подружжя. Після того як ВАКС у відповідь на запит журналістів про коментар Біцюка запропонував іншу суддю, та безрезультатного тривалого очікування під судом (як виявилося, суддя залишає робоче місце через інший вихід, журналісти "Слідства.Інфо" навідалися до його помешкання (схоже, вони з дружиною живуть у службовій квартирі на лівому березі Києва).

Розмова з суддею виявилася короткою — на всі запитання журналістів Біцюк наполягав, що ніхто йому не допомагає вершити правосуддя.

Надточиєва під час розмови з журналістами спочатку наполягала, що ніколи не втручалася у роботу чоловіка-судді, але вже через кілька хвилин бесіди завагалася.

"Тоді почалася війна, я була на Закарпатті. Він (чоловік, суддя Біцюк, — ред.) працював і жив у суді. Можливо, він просив мене трохи підкоригувати якийсь текст, тому що він не встигав, але я не пам’ятаю ніяких деталей. Чисто теоретично могло бути, що мені дали шаблон, сказали, що треба щось підкоригувати. Можливо, це був помічник. Він мене ніколи не просить ні про що більше. Я вважаю, що його знання вищі за мої", — розповіла адвокатка.

Відповіді на підняті запитання належить знайти відповідним органам, які мали б зацікавитися знахідками журналістів. Адже очевидно, що базові принципи правосуддя у цьому випадку порушені, зазначає "Слідство.Інфо".